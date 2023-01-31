Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3 etaptan oluşan Sakarya Botanik Vadi projesi sosyal tesisleri, seraları, koleksiyon bahçesi ve teşhir ofisiyle şifa kaynağı ürünleri dünya pazarına sunacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3 etaptan oluşan Sakarya Botanik Vadi projesi sosyal tesisleri, seraları, koleksiyon bahçesi ve teşhir ofisiyle şifa kaynağı ürünleri dünya pazarına sunacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde Türkiye’ye hatta dünyaya örnek olarak vizyon projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Ekrem Yüce’nin geçtiğimiz günlerde haberini verdiği Sakarya Botanik Vadi Projesi’nin de detayları netleşmeye başladı. Kuzey bölgesinde Türkiye’nin en güçlü üretim potansiyelini taşıyan tıbbi aromatik bitki üretimi, hayata geçirilecek bu projeyle dünyaya tanıtılacak. 62 kilometrelik "İstanbul Melen Hattı" arazisinde üretilen milyonlarca aromatik bitki, ilk günden bu yana tüm illere ve dünyanın birçok ülkesine ulaştırıldı. İnternet satışında ve satış ofislerinde büyük ilgi gören, soğuk sıkım-destilasyon yöntemiyle şifa veren ürünlere dönüştürülen bu bitkiler proje dâhilinde Sakarya Botanik Vadi Teşhir Ofisi’nde dünyaya sergilenecek. Diri örtü teşhir alanı, tesisler ve dikim alanlarının bulunacağı projede, idari ofis, at konteyneri projelendirildi. Ön plana çıkan bölümün ise kurulacak üretim tesisi olacağı belirtildi. Bu tesiste ’herbaryum’ ile ’uçucu ve soğuk sıkım’ yağ üretim alanları, mikrobiyoloji analiz laboratuvarı, sabun ile kozmetik üretim alanı, paketleme bölümleri, 10’ar dekarlık 10 adet kurutma serası inşa edilecek. Üretim tesisiyle aromatik bitki üretimi hususunda büyük bir üs olması beklenen tesisteki milyonlarca adet bitki sosyal alanın tam ortasına kurulacak Sakarya Botanik Vadi Teşhir Ofisi’nde dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlere tanıtılacak.

"Tarım ülkemizin, dünyanın geleceğinin anahtarıdır”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sakarya’yı tarımda öncü şehir haline getirmek, Allah’ın hediyesi olan bu bereketli toprakları en verimli şekilde kullanmak, aldığımız mahsulü dünya pazarlamak istiyorduk ve bunu başardık. Tarım ülkemizin, dünyanın geleceğinin anahtarıdır. Toprağı işleyebilirsek, söz hakkı oluruz ve adımlarımızı daha güçlü atarız. Sakarya Botanik Vadi projemiz de şehrimizin geleceği için çok önemli çalışma oldu. Türkiye’nin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler merkez üssünün Sakarya olması yönünde çok önemli bir adım atmış olacağız. Yetiştirme, hasat, kurutma, arıtma, paketleme, sevk etme aşamalarının tümünde karbon ayak izimizi azaltmak maksadıyla ürettiğimiz atığı, kullandığımız enerjiyi ve tükettiğimiz su miktarını azaltmak için uzun vadeli hedefimiz karbon nötr olmak ve sera gazı emisyonlarımızı minimumda tutmaktır. Doğaya ve çevremize karşı sorumlu, kaynak tasarrufu, enerji verimliliği, iklimle ilgili emisyonlar, biyoçeşitlilik ve topraklarımızı koruma noktasında BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri arasında hem yerel hem de küresel sürdürülebilirliğin parçası olmak istiyoruz. Proje oluşturacağı istihdam, ekonomik büyüme ve çarpan etkileri ile üst ve alt ölçekli planlardaki hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır" dedi.