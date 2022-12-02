Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından özel bireylere yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi. Parkurda hünerlerini sergileyen özel bireyler, hem trafik kurallarını öğrendi hem de eğlenceli zaman geçirdi.

Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından özel bireylere yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi. Parkurda hünerlerini sergileyen özel bireyler, hem trafik kurallarını öğrendi hem de eğlenceli zaman geçirdi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bireylere yönelik etkinlik düzenledi. "Trafik Hepimiz İçin" projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, onlarca özel bireye trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı. Etkinliğin ilk aşamasında dersliklerde Jandarma Astsubay Uzman Çavuş Serdar Zan tarafından teorik eğitim verildi. Etkinlikte, İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Mehmet Serhan Aksoy ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Burhan Bedir de yer aldı.

Unutulmaz anlar yaşadılar

Eğitimin içerisinde geçiş kuralları, ne zaman durulması gerektiği, kazalardan korunmaya yönelik neler yapılması gerektiği gibi birçok başlık ele alındı. Ardından özel öğrenciler jandarma köpekleri "Kor" ve "Dev" ile oynayıp, trafik şube ekiplerinin motosikletleriyle tur attı. Son olarak ise özel parkurda uygulamalı trafik eğitimine geçildi. Parkurda araçlara geçen özel bireyler bir yandan levhalara ve trafik denetimcisinin uyarılarına uyarken bir yandan da unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinliğin sona ermesinin ardından da katılım gösteren özel çocuklar, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Mehmet Serhan Aksoy’un elinden aldıkları sertifikalarına kavuştu.

"Çocuklar için mutluluk verici oldu"

Çocuklar için bu bilgilendirici programların daha sık yapılmasını istediklerini belirten özel birey annesi Neriman Akbulut, "Çocuklarımız için bu tarz programlar çok güzel oluyor. Onlar için bugün hem mutluluk verici oldu, hem enerjileri arttı. Çok güzel bir etkinlikti, bunun devamını tabii ki isteriz" dedi.

"Kızımın hayaliydi"

Bu etkinliklerle çocukların mutlu olduğunu söyleyen Yasemin Subaşı, "Çok güzel etkinlik oldu. Benim kızımın hayaliydi. Polis olmak istiyor. Her seferinde, her doğum gününde hep ‘Polis olayım, jandarma olayım’ diyerek kıyafetlerini giyiyor. Çocuklarımız aslında böyle eğitimlere alışıklar ama ilk defa jandarmayla bir arada oldular. Komutanlarla tanıştılar. Arabaya bindiklerindeki heyecan mükemmeldi. Ben de onlarla beraber heyecanlandım. Mutlu oluyorlar ve onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Günleri kutlu olsun" diye konuştu.

"Hayalim polis olmak"

Hayalinin polis olmak olduğunu ve trafik eğitiminden çok mutlu olduğunu söyleyen özel birey Özlem Çukur, "Daha önce böyle eğitim almamıştım. Çok mutluyum. İlk defa buraya geldim. Benim hayalim vardı zaten, polis olmak istiyordum. Böyle bir ortam çok güzel oldu. Her şey için teşekkürler" diye konuştu.

"Bize kapı açtılar"

Bugünü hiç unutmayacağını söyleyen özel birey Çiğdem Akbulut ise "Eğitim çok güzeldi. Her şey için çok teşekkürler. Ben asker olmak istiyorum. Ben de hiç kaçırmam, hep Arka Sokaklar izlerim. Komutanlarımız da candır. Onları çok seviyorum. Bize kapı açtılar" şeklinde konuştu.