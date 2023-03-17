Özel bireyler Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezinde Ramazan ayında gerçekleştirecekleri gösteriler için musiki grubu oluşturarak, çalışmalara başladı.

Derince Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde (EYDEM) özel öğrenciler kendileri için düzenlenen kurslara katılarak, sosyal becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde son olarak musiki grubu oluşturuldu. Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi İdari Yöneticisi Necdet Turhan’ın nezaretinde çalışmalarını sürdüren özel bireylerden oluşan musiki grubu üyeleri, Ramazan ayı öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Hacivat-Karagöz, ilahiler, semazen gösterileri ve geleneksel ramazan eğlencelerini sergileyecek olan grup, EYDEM çatısı altında hazırlıklarını sürdürüyor.

EYDEM’de gerçekleşen gösterileri takip eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Özel çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde eğitim gören kursiyerlerimizden oluşan musiki grubunun Ramazan ayının maneviyatına özel olarak hazırladıkları gösterileri takip ettik. Öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.