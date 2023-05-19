Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile 15 yıl özel eğitim alan Emine Balcı için mezuniyet töreni yapıldı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle 15 yıl boyunca özel eğitim alan Emine Balcı’nın mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül, Şube Müdürü Bilal Dal, Özel Eğitim Öğretmeni Seval Yıldırım, El Sanatları Öğretmeni Süheyla Akış, kursiyerler, davetliler ve Emine’nin ailesi ile arkadaşları da katıldı.

Eğitim süreci boyunca doğal liflerden örgü teknikleri, boyama, takı tasarımı vb. gibi birçok kursta başarılı olan Emine Balcı mezun olmayı başardı. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül’ün diplomasını, Şube Müdürü Bilal Dal’ın da çiçek takdim ettiği Balcı, mezun olmanın mutluluğunu kepini havaya atarak kutladı.