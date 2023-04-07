DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Dünya Yetimler Gününde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar ve aileleri için düzenlenen iftar programına katıldı.

Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının 15. Gününe denk gelen Dünya Yetimler Gününde iftar programı düzenlendi. Vali Cevdet Atay, Düzce Belediyesi Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Uçar ve protokol üyeleri ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar ve aileleri için düzenlenen iftar programına katıldılar.

Vali Atay iftara katılan çocuklar ve ailelerle yakından ilgilendi. Okunan ezan ile oruçlar hep birlikte açıldı. Yenilen yemeğin ardından yapılan dua ile program son buldu.