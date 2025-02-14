Sakarya Büyükşehir Belediyesi önce insan ve sosyal belediyecilik mottosuyla şehir karış karış dolaştığı ziyaret çerçevesinde memleketin bekası için şehadete yürüyen Sakarya’nın 5 şehidinin ailelerini ziyaret ederek Berat Kandili’ni kutladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili vesilesiyle anlamlı bir ziyaret programı daha gerçekleştirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri şehit, gazi ve engelli ailelerinin kapısını çalarak kandilde misafirleri oldu. Vatanın bekası için şehadete yürüyen Sakarya’nın şehit evlatlarının aileleriyle sohbet eden, taleplerini dinleyen ve ihtiyaçlarını soran ekipler, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın selamlarını iletti. Program çerçevesinde Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın, Şehit Jandarma Asb. Kd. Bçvş. Şehit Ferhat Sözer, Şehit İs. Asb. Kd. Çvş. Bahadır Rıdvan Talay, Şehit Jandarma Asb. Çvş. Mehmet Fatih Çangır ve Şehit Piyade Er Selim Gedik’in ailelerine ziyaret gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca Adapazarı Yenigün Mahallesi’nde oturan Sadiye Örey ve ailesini de unutmadı. Engelli çocuğuyla birlikte yaşayan Örey’in taleplerini dinleyip hal hatır soran ekip, yüzlerde tebessüm oldu. Şehit aileleri ve tüm aileler, anlamlı ziyaret karşısında mutluluklarını ifade ederek teşekkür etti.