Doğum günü etkinliği nedeniyle çeşitli aktivite gerçekleştiren özel öğrenciler şarkının temposuna ayak uydurarak dans etti. 30. Yaş günü nedeniyle Demirci’nin arkadaşları çeşitli hediyeler vererek birbirlerini mutlu ettiler.

Şarkı, dans ve hediyeler

Ailelerin özel gereksinimli çocuklarını güvenle emanet ettikleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Mola Evlerinde her hafta Perşembe günü etkinlik yapılarak özel gereksinimli bireylerin günlerinin keyifle vakit geçirmesi sağlanıyor. Konyaaltı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Mola Evi’nden faydalanan Mehmet Demircinin 30. yaş günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mola Evleri’nde doğum günleri kutlanıyor. Son olarak Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Pınarbaşı Mola Evi’nden yararlanan Mehmet Demirci’nin doğum günü kutlandı

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