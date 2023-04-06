DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından Aziziye Mahallesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan en modern pazaryeri açılış için gün sayıyor.

Düzce Belediyesi, kendi enerjisini üretebilecek kapalı pazaryeri projesinde sona yaklaştı. Aziziye mahallesinde yapımına başlanan ve kısa süre içerisinde büyük yol alınan pazaryerinin çatısı kapandı. Düzcespor’un renkleri olan Kırmızı -Lacivert renklerle boyanan pazaryerinin diğer kısımlarında da turuncu, beyaz ve turkuaz renkleri kullanıldı. Elektrik tesisatının çekilme çalışmalarına başlanan yapının çatısına da güneş enerji sistemleri yerleştirilecek. Kısa süre içerisinde yapı tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacak.