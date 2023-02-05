Son yılların en kurak kış mevsimlerinden birini yaşayan Elazığ’ın Arıcak ilçesinde 2 gündür etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı bir metreyi geçti.

Son yılların en kurak kış mevsimlerinden birini yaşayan Elazığ’ın Arıcak ilçesinde 2 gündür etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı bir metreyi geçti.

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Elazığ’da kar yağışı iki gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor. Elazığ merkeze 113 kilometre uzaklıkta bulunan Arıcak ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 1 metreyi geçti. Yağışın ardından İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri tarafından ilçe merkezi ve köy yollarında karla mücadelesi sürüyor.