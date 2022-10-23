Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğrenciler tarafından düzenlenen “HEBOCON” yarışmasında katılımcılar kendilerine verilen hurda malzemelerden yaptıkları robotlar ile birincilik için yarıştı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğrenciler tarafından düzenlenen “HEBOCON” yarışmasında katılımcılar kendilerine verilen hurda malzemelerden yaptıkları robotlar ile birincilik için yarıştı.

Türkiye’de ikincisi, Eskişehir’de ise ilki düzenlenen hurda robot yarışmasında farklı üniversitelerden katılım sağlayan öğrenciler en güçlü robotu yapmak için ter döktü. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ESOES Kulübü tarafından düzenlenen “HEBOCON” adlı yarışmada, katılımcılara oyuncak parçaları ve kırtasiye ürünleri verilerek en kötü ve basit robotlar yapmaları istendi. Toplam 16 takımın katıldığı yarışmada, bir buçuk saatlik sürede yapılan robotlar ringde boy gösterdi. Ayakta kalan son robotun kendilerininki olması için uğraşan öğrenciler, basit malzemeler ile savaşçı robotlar tasarladı. ESOGÜ’den "Pulsar" isimli takım yarışmanın şampiyonu ve bin liralık ödül çekinin sahibi olurken, Berbots isimli takım ise ikinci oldu.

"Bizimki ise tam tersine giden bir yarışma"

ESOGÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi ve aynı zamanda ESOES Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olan Server Karahan Sarıkaya, düzenlenen yarışma hakkında, “Burada Türkiye’de ikinci, Eskişehir’de ise daha ilk defa olan bir hurda robot etkinliği düzenliyoruz. Dünyada ve ülkemizdeki robot yarışmaları aldı başını gidiyor, çok teknolojik yarışalar yapılıyor. Bizimki ise tam tersine giden bir yarışma. Yarışmacı takımların çok basit parçaları var. Sadece pilleri ve motorları var, kendilerine oyuncak parçaları ve kırtasiye ürünleri verdik. Bir buçuk saatlik bir süreleri var. Yapabildikleri en basit hareket eden robotu yapıyorlar ve yarışmaya çıkıyorlar. Bu bir buçuk saatin sonunda 16 takım, yani toplam 64 kişi robotlarını yarıştırıyor olacaklar. Farklı farklı üniversitelerden katılımcılarımız var. OTDÜ, Hacettepe ve Osmangazi Üniversitesi’nden gelen takımlar var. Bu takımlar robotlarını yaptıktan sonra, bir ringimiz ve birbirlerini ringden atma üzerine yarışıyor olacaklar. Birbirlerini ringin üzerinde ittirip puan kazanmaya çalışacaklar. Bugün iki farklı ödülümüz var, birinciye ve en iyi tasarımı yapan takıma olacak şekilde. Yarışmamızın birincisi bin liralık bir hediye çeki kazanacak, en iyi tasarımı yapan takım ise 500 liralık bir hediye çeki kazanacak” dedi.

"Öncesinde biraz video izleyerek bilgi edindik"

ESOGÜ Bilgisayar Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi İrem Dehri, yarışmaya video izleyerek hazırlandıklarını söyleyerek, “Bu yarışmayı duyduk ve hemen katılalım dedik. Dörtlü bir kız takımı olarak böyle bir şey ortaya koyduk. Aslında çok ani oldu, biraz video izleyerek bilgi edindik. Aracımızın büyük ve dengeli olması gerektiğini öğrendik. Buraya gelip malzemeleri görünce ‘orayı şöyle, burayı böyle yapabiliriz’ diyerek olay anında gelişen bir şekilde robotumuzu hazırladık. Kız takımı olduğumuz için de robotumuzun etrafını bebeklerle süsledik” ifadelerini kullandı.