Sivas’ta bulunan 752 yıllık tarihi Buruciye Medresesi’nde en kısa gecede düzenlenen programda öğrenciler ünlü şairlerin şiirlerini okudu.

Sivas Dil ve Edebiyat Derneği, en kısa geceyi şiirle aydınlatma geleneğini sürdürdü. Sivas Belediyesi ve Sivas Valiliği Buruciye A.Ş.’nin katkılarıyla düzenlenen geceye şiir severler yoğun ilgi gösterdi. Programda lise ve üniversite öğrencileri ilk önce ünlü şairlerin şiirlerini daha sonra ise kendi yazdıkları şiirleri okudu.

“Şu anda herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir program haline geldi”

Sivas Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Aydın Yılmaz "Gündönümü Şiir Akşamlarını yapıyoruz. Bu yıl 10’uncusunu gerçekleştiriyoruz. Artık Sivas’ta geleneksel bir şiir ve kültür faaliyeti olarak ve şu anda herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir program haline geldi" diye konuştu.

“Büyük edebiyatçılara sahip toplumlar tarihten günümüze büyük medeniyetler kurmuşlardır”

Aşık Talibi Coşkun anısına yapılan şiir dinletisinde konuşma yapan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Doç. Dr. Öğr. Üyesi Hasan Coşkun "Edebiyat ve medeniyet arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Büyük edebiyatçılara sahip toplumlar tarihten günümüze büyük medeniyetler kurmuşlardır. Şairlerimiz geleneklerini, göreneklerini, örf, adet ve inançlarını şiirlerine, destanlarına adeta nakış nakış işlemişlerdir. Türk ve Türkmen kültürünün açığa çıkartılması ve kayıt altına alınaması açısından halk ozanlarının çok büyük bir katkısı var. Şairler, ozanlar, aydınlar aynı zamanda kendi dönemlerinin aydın kişileridir. Aşık Talibi Çoşkun’un Sivas’ın eserlerini, şiirlerini de işlediği konuları görmekteyiz" diye konuştu.