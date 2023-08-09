Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sualtı Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek olan Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, rekor katılımla hafta sonu başlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sualtı Federasyonu tarafından düzenlenen Kablolu Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası yarışları 11-12 Ağustos tarihlerinde başlayacak. 20 takımdan 143 sporcunun katıldığı ve ’en kalabalık yarışma’ olarak rekor kıran yarışmalarda görsel şölen yaşanacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi turizm kenti ve spor kenti yapma yolunda faaliyetlerimiz devam ediyor. Biliyorsunuz ki artık Erciyes bir dünya markası, amiral gemimiz. Turizmde artık milyonları ağırlıyoruz. Erciyes’te hem turizm hem de spor faaliyetlerini devam ettiriyoruz ama şehrimizi 12 turizme ve spora doyurmak için çeşitli federasyonlar ile iş birliklerimiz devam ediyor. Kışın Erciyes’te dünya şampiyonaları düzenliyoruz. Gerek board olsun gerek kayak olsun. Bunun devamı olarak da Sualtı Federasyonumuzla beraber Kablolu Board Şampiyonası düzenliyoruz. Burada bir rekor var. Bugüne kadar Türkiye’de düzenlemiş Türkiye şampiyonaları içerisinde en kalabalık yarışmayı bu hafta sonu burada yapacağız. 143 sporcumuz yarışacak. Bunların 99’u erkek, 44’ü ise kadın sporcudan oluşuyor. Toplam 20 takım yarışacak. Bizi burada bir görsel şenlik bekliyor. Kışın yaptığımız ulusal ve uluslararası kayak ve board yarışlarına artık yazın da göletimizde devam edeceğiz. Tüm halkımızı buraya davet ediyorum. Desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ediyorum. İnşallah burada bu hafta sonu hem yarışlar hem müzik hem eğlence hem de çeşitli şovlar olacak. Tüm halkımız burada çok keyifli vakit geçirecek diye umuyorum” ifadelerini kullandı.

Bu yarışı geleneksel hale getireceklerini kaydeden Elcuman, “Artık biz bunu geleneksel hale getireceğiz. İnşallah her sene hem Türkiye şampiyonası düzenlenecek. Bu yarışmalardan sporcularımız puan alıyorlar. Bunun Avrupa ve Dünya şampiyonası ayakları var. İnşallah yeni şampiyonlar kazandıracağız ve her sene gerek ulusal gerekse uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak” dedi.