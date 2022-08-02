TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali’nde ‘En İyi Sunum Ödülü’ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin oldu.

TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali’nde ‘En İyi Sunum Ödülü’ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin oldu.

Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ETA Etkin Tarım Projesi, bu yıl 5’incisi düzenlenen TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali final etabında yarışmaya hak kazanmıştı. Gerçekleşen yarışmalara, öğrencilerden Yaşar Can Demiral ve ekip üyeleri Ayşenur Cankurt, Eyüp Kırca, Kübra Bakırcı ve Yeşim Merter’in Dr. Öğr. Üyesi Tarık Semiz’in danışmanlığında yaptıkları proje ile büyük başarıya imza attılar.

Bilecik şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, öğrencileri ve öğretim görevlisi Semiz’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.