Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri tarafından her yıl düzenlenen ’Geleneksel Ödüllü Resim Yarışması’nda en güzel su altı resimleri ödüllendirildi.

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Ödüllü Resim Yarışması’nın 2024-2025 yılının teması ’Su altı canlılarını çiziyoruz’ oldu. Resim yarışmasında dereceye girenler Özel Ümit Batıkent Hastanesi’nde gerçekleşen tören ile ödüllerini aldı. Yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer görülen tüm eserler hastanede sergilendi. Bu resimlerin aynı zamanda Özel Ümit Hastaneleri’nin yeni yıl takviminde de yer alacağı belirtildi.

"Pırıl pırıl çocuklarımızdan harika eserler aldık"

Yarışmaya katılan öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin katıldığı ödül töreni Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler’in açılış konuşması ile başladı. Yarışmaya katılan çocuklara teşekkür eden Özler, "Adı yarışma olsa da çocuklarımızı yarıştırmayı değil, onları geliştirmeyi ve onları sosyalleştirmeyi amaçlıyoruz. Pırıl pırıl çocuklarımızdan harika eserler aldık. Tüm çocuklarımızı kutluyorum, geleceğe dair umutlarımız tazelediler. İyi ki varlar" dedi.

"Bu güzel resimler hastanemizin yeni yıl takvimini süsleyecek"

Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Bozoğlu ise, artık geleneksel hale gelen resim yarışmasını uzun yıllar sürdürmeyi istediklerini ifade ederek, gösterilen yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Tüm eserlerin çok kıymetli olduğunu belirten Dr. Bozoğlu, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu güzel resimler hastanemizin yeni yıl takvimini süsleyecek ve tüm bir yıl bizimle olacak" şeklinde konuştu.

Dereceye girenlere altın verildi

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği resim yarışmasında 1’inci Defne Çetin, 2’nci Öznur Karakaya ve 3’üncü ise Zeynep Ebrar Tiltay oldu. Mansiyon ödüllerini Bilge Artuk ve Nursenem Türkmenci ile Mercan Aksözek ve Derin Derinöz almaya hak kazandı. Resim yarışmasında 1’inciye 3 çeyrek altın, 2’nciye 2 çeyrek altın ve 3’üncüye 1 çeyrek altın verildi. Mansiyon alan öğrencilere de 1’er gram altın verildi. Eserleri sergilenmeye değer tüm öğrencilere Özel Ümit Hastanesi tarafından çeşitli ödüller de takdim edildi.