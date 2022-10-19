Kastamonu’nun Cide ilçesinde “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve “Narko Gençlik” projeleri çerçevesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve “Narko Gençlik” projeleri çerçevesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak için bilinçlendirme çalışmalarının yürütüldüğü “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve “Narko Gençlik” projeleri çerçevesinde, Cide ilçesinde “En İyi Narkotik Polisi Anne ve Uyuma Haydi” isimli bilgilendirme konferansı düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta sunum yapan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden çocukları koruma yöntemleri ve İçişleri Bakanlığının geliştirdiği “Uyuma” uygulaması hakkında bilgiler verildi.

İlçe Kaymakamı Tuncay Karataş’ın da katıldığı konferansa kent protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konferansa katılan vatandaşlar, önemli bilgiler edindiklerini belirterek, bu tür konferanslara herkesin katılması gerektiğini söyledi.