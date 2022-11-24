Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tersane personellerine En İyi Narkotik Polisi Anne ve Kadına El Kalkamaz projeleri çerçevesinde eğitim verildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tersane personellerine En İyi Narkotik Polisi Anne ve Kadına El Kalkamaz projeleri çerçevesinde eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü madde bağımlılığı ile mücadele ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Altınova ilçesinde bulunan bir tersanede çalışanlara yönelik eğitim düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi görevlilerince görsel sunumlar eşliğinde 10 ayrı faaliyet anlatıldı.

Bin çalışana ulaşılan eğitimlerin bundan sonra da sürdürüleceği bildirildi.