Akdeniz İlçesinde, 29 oturum halinde 395 kişiye, Mezitli İlçesinde 1 oturum 23 kişiye, Toroslar İlçesinde 19 oturum halinde 1400 kişiye, Yenişehir İlçesinde, 9 oturum halinde 310 kişiye, Anamur İlçesinde; 12 oturum halinde 308 kişiye Tarsus İlçesinde; 12 oturum halinde 279 kişiye ve toplamda 82 Oturumda 2715 kişiye eğitim verilmiş, kurulan 4 Narko Nokta faaliyetinde 24500 kişiye ulaşılarak UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Güçlü halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı. Aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda eğitimler verildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.