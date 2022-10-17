Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBIM Büro Amirliği görevlileri "En İyi Narkotik Polisi Anne" Proje faaliyetleri kapsamında; güçlü halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı. Aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda bilgilendirme çalışması yaptı.
Akdeniz İlçesinde; 15 oturum halinde 225 kişiye, Mezitli İlçesinde; 7 oturum 161, Toroslar İlçesinde; 6 oturum 173 kişiye, Yenişehir İlçesinde; 8 oturum 201 kişiye, Anamur İlçesinde; 5 oturum halinde 41 kişiye, Bozyazı İlçesinde; 3 oturum halinde 81 kişiye, Tarsus İlçesinde; 4 oturum halinde 85 kişiye toplamda 48 oturumda 967 kişiye eğitim verilmiştir.
1 Narkonokta faaliyetinde ise 850 kişiye broşür dağıtılarak UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
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