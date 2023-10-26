Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Şırnak Başmüdürlüğü tarafından 2019 yılında en iyi kampüs seçilen Şırnak Üniversitesi’ne özel pul bastırdı.

PTT Şırnak Başmüdürü Orhan Zeyrek, PTT Şırnak İşletme Müdürü Mehmet Tekin ile birlikte Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında ’2019 yılında en iyi kampüs’ seçilen Şırnak Üniversitesi kampüsü ile ilgili pul bastırdıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Alkış, bu konuda sürecin hızlı işlemesinden ötürü kendilerine destek olan PTT Başmüdürü Zeyrek’e teşekkür etti.

Hazırlanan pulların dosyasını Rektör Prof. Dr. Alkış’a teslim eden Başmüdür Zeyrek, misafirperverliğinden ötürü Rektör Alkış’a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.