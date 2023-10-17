Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (Kamu-Der) tarafından ’En başarılı ilçe belediye başkanı’ ödülünü takdim edildi.

Türkiye genelinde yapılan değerlendirmede çocuk kulübü, spor tesisleri ve çocuklara, gençlere verilen değer ile bu ödüle layık görülen Başkan Şahin bu durum karşısında mutluluğunu dile getirdi. Kredi kullanmadan belediyeyi yönetme, tarım, sanayi ve turizmde yapılan projeler, parklar, ağaçlar, restorasyonlar, eğitime yapılan katkılar, kadın girişimciler kooperatifi, yöresel ürün üretme, su kaynakları bulma, müzik, folklor gibi pek çok konuda yapılan çalışmalar Kamu-Der tarafından incelendi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin yaptığı çalışmaların karşılığını ise "En iyi ilçe belediye başkanı" ödülü ile taçlandırdı.

Osmaneli için hep daha fazlasını planladığını belirten Başkan Şahin, "Bizler buraya hizmet vermeye başladığımız günden itibaren hep daha ileriye gitmeye çalıştık. Turizmde yaptığımız projeler ile Osmaneli’ni tüm dünyaya tanıtıp, değer kazanması için çabalamaya devam ediyoruz. Bu değerli topraklar üzerinde yapacağımız şeyler çok daha fazlası olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.