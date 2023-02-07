DÜZCE (İHA) – Büyük yıkımlara sebep olan 12 Kasım 1999 depremini yaşayan Düzce, depremzedeler için adeta tek yürek oldu. Kentte bir yandan yardım kampanyaları sürerken, diğer yandan Halk Eğitim Merkezi’ndeki eğitmen ve kursiyerler depremzedeler için pijama, eşofman takımı, şal, atkı ve bere hazırlıyor.

DÜZCE (İHA) – Büyük yıkımlara sebep olan 12 Kasım 1999 depremini yaşayan Düzce, depremzedeler için adeta tek yürek oldu. Kentte bir yandan yardım kampanyaları sürerken, diğer yandan Halk Eğitim Merkezi’ndeki eğitmen ve kursiyerler depremzedeler için pijama, eşofman takımı, şal, atkı ve bere hazırlıyor.

Hem 12 Kasım 1999, hem de 23 Kasım 2022’de deprem ile sarsılan Düzce, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası harekete geçti. Düzce’de belediyeler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kampanyalar başlatıldı, çok sayıda yardım malzemesi toplandı. Halk Eğitim Merkezi de depremzedeler için tek yürek oldu. Merkezin eğitmenleri ve kursiyerleri, depremzedeler için pijama ve eşofman takımı dikmeye, şal, atkı ve bere örmeye başladı.

"Bizlerde üşümüştük, o soğuğu biliyoruz"

Düzce Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Selma Kaplan, deprem felaketiyle 1999 yılında tanıştığını belirterek, "Biz 1999 yılında büyük bir deprem yaşadık. Oradaki afetzedelerin duygularını biliyoruz. O sebeple Halk Eğitim Merkezi olarak kumaşlarımızı temin ettik. O bölgede üşüyen vatandaşlarımıza şallar, pijamalar, eşofman takımları dikmeye karar verdik ve hemen bunun girişimini yaptık. Halk Eğitim Merkezi’nden öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz, yardımcı personellerimiz ve memurlarımız ile birlikte hemen yapım işine giriştik. Kumaşlarımızı temin ettikten sonra kesimlere başladık. Sonrasında bütün öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz ile birlikte dikimlere başlayacağız ve hazırladıklarımızı en kısa zamanda deprem bölgesine ulaştıracağız. 1999 yılındaki depremde bizler de üşümüştük, o soğuğu biliyoruz. O sebeple vakit kaybetmeden harekete geçtik" dedi.

"Onları anlıyoruz"

Halk Eğitim Merkezi Eğitmeni Müyesser Gül ise "1999 yılında 17 Ağustos depremini yaşadım. Kasım ayında Düzce’de değildim. Fakat çok acı, çok zor. Geçtiğimiz yıl da depremi yaşadık. O bölgedeki depremzedelerimizin acılarını en içten, en yakın şekilde hissediyoruz ve onları anlıyoruz. Onların yanında olabilirsek ne mutlu bize" şeklinde konuştu.