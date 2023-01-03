Kızlarda da 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu birinci, Yunusefendi Şehit Tarık Demircan Ortaokulu ikinci, Hamit Şerifoğlu Ortaokulu üçüncü, Akçakoca Atatürk Ortaokulu dördüncülükle tamamlandı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı okul sporları yıldızlar dart müsabakaları gençlik merkezinde yapıldı. Çekişmeli geçen atışlarda erkeklerde Necmi Hoşver Ortaokulu birinci, Gölyaka Yunusefendi Şehit Tarık Demircan Ortaokulu ikinci, Mustafa Kemal Ortaokulu üçüncü, Şehit Ercan Eker Ortaokulu dördüncü oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de düzenlenen okul sporları yıldızlar dart müsabakalarının kazananı erkeklerde Necmi Hoşver Ortaokulu, kızlarda ise 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu oldu.

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