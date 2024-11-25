Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında şiir dolu bir program düzenleyerek en güzel eserleri eğitimciler için okudu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında şiir dolu bir programa imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Gerzele Kültür Evi’nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, Kent Şairleri Topluluğu Başkanı Muammer Kardeş, Kent Şairleri Topluluğu üyeleri, öğretmenler ve şiir severler katıldı. Başkanvekili Marım burada yaptığı konuşmada Kent Şairler Topluluğu’nun düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü programı için tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Öğretmenlerimizin fedakârca emeklerini, topluma kattıkları değerleri ve eğitimdeki rolünü kutlamak amacıyla bir araya geldik. Şiirlerle, hatıralarla ve derin bir saygıyla, geleceği şekillendiren öğretmenlerimizi bir kez daha yad ettik” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik çok zor ve meşakkatli bir meslek

Şiirlerle Öğretmenler Gününü kutlamanın çok farklı ve güzel olduğunu kaydeden Başkanvekili Marım, öğretmenliğin çok zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu işaret ederek, bir insanı topluma faydalı olarak yetiştirmenin önemine değindi. Marım, birbirinden güzel şiirlerin seslendirildiği etkinlikte emekleri için herkese teşekkür ederek, tüm eğitim camiasının Öğretmenler Günü’nü kutladı. Müzik eşliğinde gerçekleştirilen programda, Kent Şairleri Topluluğu Başkanı Kardeş ve yürütme kurulu üyeleri en güzel şiirleri öğretmenler için okudu.