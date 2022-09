Pamukkale Belediyesi, Denizlili hayvan severleri “Denizli Patifest 2022”de buluşturdu. Farklı türlerden can dostlar ve onları sahiplenen güzel insanların buluştuğu festivalde renkli görüntüler oluştu.

Pamukkale Belediyesi ile Sempati Hayvanları Koruma Derneği iş birliği ile düzenlenen “Denizli Patifest 2022” hayvan dostlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Akutpark’ta düzenlenen festival, Denizlili rock grubu Kafadenk’in konseriyle başladı. Festival çerçevesinde birbirinden güzel yarışma ve etkinliklerle hem can dostları hem de hayvan dostları güzel bir gün geçirdi. Çeşitli türlerdeki köpekler aksesuar ve kıyafetleriyle renkli görüntüler ortaya koydular. Pati Festivali’ne katılım yoğun olurken, festival amacına ulaşarak, sokak hayvanlarına da destek sağlandı.

“Pati Park” müjdesi geldi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Burada can dostlarımızla bir aradayız. Festivalimizin üçüncüsünü düzenlerken, geçen senelerde tanıştığımız can dostlarımızla da karşılaşıyoruz. Geçen yıl tanıştığımız can dostlarımızın bu yıl, yavrularıyla, çocuklarıyla gelmeye başladığını gördük bu da ayrı mutlu etti bizi. Bugün keyifli bir ortamı güzel bir katılımla paylaştık. Festivalimize katılan tüm hayvan dostlarına teşekkür ediyorum” dedi. Hayvan severlere müjde veren Başkan Örki, “Festivali düzenleme amacımız evlerinde, apartmanlarında can dostlarıyla bir arada yaşayan, can dostlara kucak açıp bakan vatandaşların birbirleriyle tanışarak, kaynaşmalarına ortam hazırlamaktı. Bugün halk ozanı Neşet Ertaş’ın ölüm yıl dönümü. Büyük ozan türkülerinde bile hayvan sevgisine değiniyor. Bu coğrafyayı birlikte paylaşıyoruz. Aynı havayı birlikte teneffüs ediyoruz ve bu paylaşımı hakça adaletli bir şekilde yapabiliriz diye bu mesajı vermeye çalıştık. İnsan olarak bizim üzerimize düşen vazifeler var. Dinimiz bize emretmiş ki hayvanlara iyi bakacağız. Bu festivali yaptığımız parkımızı Pati Park haline getirme projemiz var. Bunu da hayata geçirerek can dostlarımıza yönelik projemizi hayata geçirmek istiyoruz. İnşallah keyifli bir atmosferi önümüzdeki sene daha keyifli bir şekilde sürdürmeyi planlıyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Hayvan dostlarından Pamukkale Belediyesi’ne teşekkür

“Denizli Patifest 2022”ye katılan hayvan dostları Pamukkale Belediyesinin etkinliğinden çok memnun kaldıklarını belirterek, festivalin devamını beklediklerini söylediler. Hayvan severlerden Gamze Ateş, Zehra Kantekin ve Kubilay Özcan Pati Festivalinde hem can dostları hem de hayvan severlerin birbirleriyle gelerek, güzel bir sosyalleşme ortamı yaşadıklarını ifade ederek, “Pamukkale Belediyesine ve hayvan derneklerimize teşekkür ediyoruz. Üç yıldır hep geliyoruz bu festivale. Güzel bir amacı olması yanında çok güzel bir gün geçirmemize ortam hazırlanmış. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Etkinlik sonunda yarışmalarda dereceye giren can dostları ve sahiplerine madalyaları verilirken, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye de plaketle teşekkür edildi.