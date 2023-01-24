Meya Ajans tarafından Diyarbakır’da dördüncüsü düzenlenen ’Altın Toprak’ ödül gecesinde bölgesel incelmede yılın en iyi fark oluşturan Güzellik Uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın’a verildi.

Meya Ajans tarafından Diyarbakır’da dördüncüsü düzenlenen ’Altın Toprak’ ödül gecesinde bölgesel incelmede yılın en iyi fark oluşturan Güzellik Uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın’a verildi.

Meya Ajansı tarafından bu yıl Diyarbakır’da dördüncüsü düzenlenen 2022 Altın Toprak ödülleri sahibini buldu. Bir otelde düzenlenen ödül gecesinde yılın en iyi bölgesel incelmede fark oluşturan Güzellik Uzmanı ödülü Güzellik Atölyesi Kurucusu Özcan Yalınkılıç Özaydın’a verildi.

“Çok mutluyum ve gururluyum”

Tören sonrası açıklamada bulunan güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, başarılarının devamı geleceğini kaydetti. Özaydın, “Bu yıla yeni bir ödülle merhaba dedik, inşallah başarılarımızın ve ödüllerimizin devamı gelir. Bölgesel incelmede yılın en iyi fark oluşturan güzellik uzmanı ödülünü aldık. Çok mutluyum ve gururluyum, bu şekilde öğrenciler yetiştirerek bu çizgi doğrultusunda eğiteceğim. Herkes çok mutlu diyet yapılmasına rağmen en zor olan kilo verme isteği, inceltmek istediğimiz yerler hariç diğer yerlerden kilo veriyoruz, cerrahi operasyonlardan insanlar kaçıyor bizde cerrahi müdahale gerektirmeden son model cihazlarımızla, bilgi ve donamımızı güzel sonuçlar elde ediyoruz ve danışanlarımızda çok memnun” dedi.