Kocaeli’de bu yıl 29’uncusu gerçekleştirilen Yeşil İhsaniye Elma Festivali’nde en güzel elma ve armutlar görücüye çıktı. Festival, en iyi elma ve armut üreticilerinin ödüllendirildiği tören ile sona erdi.

İhsaniye’de yetiştirilen meşhur elma ve Gölcük armudunu tanıtmak amacıyla düzenlenen 29. Yeşil İhsaniye Elma Festivali, ödül töreni ile tamamlandı. Gölcük Belediyesi ve İhsaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen festivalin ödül töreni Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda gerçekleştirildi.

Festival çerçevesinde İhsaniye İlköğretim Okulu bahçesinde 83 üreticinin özenle yetiştirdikleri 138 sandık dolusu elma ve armutlar, yarışma için teslim edildi. Teslim edilen ürünler arasından jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede dereceye giren üreticilere ödülleri Kervansaray’da düzenlenen törende Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından takdim edildi.

Törende, festivalin Gölcük’ün lezzetiyle ünlü elma ve armutlarının tanıtımı için önemli olduğuna değinen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Ödül alan müstahsillerimizi canı gönülden tebrik ediyor, yarışmamıza katılan değerli müstahsillerimize ve festivalimize kapanış programına katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.