Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen, 3 gün boyunca devam eden piknik günlerinde en güzel çiğ köfteyi yapanlar ödüllendirildi.

Yaklaşık 5 bin kişinin katılım sağladığı ‘Aile Merkezleri Geleneksel Piknik Günleri’ etkinlikleri gerçekleştirilen çiğ köfte yarışması ile tamamlandı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Partili milletvekili adaylarının da izlediği yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı.

Çiğ köfte yarışmasının yanı sıra tesislerarası oyunların da gerçekleştirdiği etkinlik sonunda ise köfte yoğurma yarışması ile, örgü örme yarışmasında dereceye girenlere, Kuran-ı Kerim okuyan en yaşlı kursiyer, Kuran-ı Kerim hatim eden en genç kursiyer, okuma-yazma kursundaki en yaşlı üyeye hediyeler verildi. Ayrıca etkinliğe katılan ve isteyen çocukların yüzleri boyandı, kendilerine balon verildi. Çocuklar, Önce Öğren Sonra Eğlen projesi çerçevesinde gerçekleştirilen oyunlara katıldılar.

Etkinlikte konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şehitkamil, gerçekten büyük bir aile. Bu büyük ailenin mensubu olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Kadınlarımızla birlikte yıl boyu etkinliklerimiz devam ediyor. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz bu bahar etkinliğinde, bu güzel havada hep birlikteyiz. Tabii bu Mayıs ayıyla birlikte bu sene farklı bir noktadayız. 14 Mayıs’ta Türkiye’nin geleceğini belirleyecek bir seçim atmosferi içerisindeyiz. Ben sizlere katılımınız için teşekkür ediyorum. Bu etkinlikte sembolik olarak birisi birinci olabilir ama bizim gönlümüzden herkes birinci. Çünkü ben her zaman şunu söylerim. Hiçbir kadın yemek yaparken, kötü olsun diye yemek yapmaz. Elinden ne geliyorsa malzemesiyle birlikte en iyisini yapmaya gayret gösterir. Yapılan köftelere jürimiz tek tek not verdi. Ama herkesin damak zevki farklı. Ben kendime göre puan verdim. Jürideki arkadaşlarımız kendi damak tatlarına göre puan verdi."

Köftelerin tadına bakan ve yarışmaları heyecanla izleyen davetliler ise etkinlik nedeniyle Başkan Fadıloğlu’na teşekkür etti.