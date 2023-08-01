Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2. En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin Yarışması düzenlenecek.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, 2. En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin Yarışması’nın 7 Ağustos’ta başlayacağı belirtildi. Açıklamada, "Dünya Miras Kenti Safranbolu’ya yakışan en güzel balkonlar, bahçeler ve vitrinler ikinci kez yarışmaya hazırlanıyor. Safranbolu Belediyesi tarafından organize edilen en güzel balkon, bahçe ve vitrin yarışması için vatandaşlar 7 Ağustos-4 Eylül 2023 tarihleri arasında [email protected] adresinden online olarak başvuruda bulunabilecek. Yarışmada her kategoride birinci olanlara 5 bin TL, seçici kurul özel ödülüne layık görülene ise 2 bin 500 TL ödül verilecek" denildi.