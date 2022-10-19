Alanya Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği Avokado Temalı ‘Tropikal Meyve Festivali’ için belirlenen jüri, ‘En Güzel Avokado’yu aradı. Yarışmaya katılan seralarda değerlendirme yapan jüri üyeleri, en güzel avokadonun sahibini ödüllendirecek.

Alanya Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği Avokado Temalı ‘Tropikal Meyve Festivali’ için belirlenen jüri, ‘En Güzel Avokado’yu aradı. Yarışmaya katılan seralarda değerlendirme yapan jüri üyeleri, en güzel avokadonun sahibini ödüllendirecek.

Alanya ekonomisine turizmle birlikte tarım ve gastronomi unsurlarını da eklemek için yaptığı çalışmalarla göz dolduran Alanya Belediyesi, şehrin marka değerine pozitif katkı sağlayacak yeni konsepti ile Alanya’nın tropikal meyvelerini ve mutfaklarda kullanım alanlarını yeni bir festival aracılığıyla vatandaşlarla buluşturacak. Tropikal Meyve Festivali adıyla 21-23 Ekim tarihleri arasında Alanya Belediyesi Hizmet Binası arkasında düzenlenecek festival ile Türkiye’nin tropikal meyve cenneti olan Alanya’nın bereketli topraklarında yetişen ürünlerin tanıtımı sağlanacak.

Üreticilerin de yer alacağı festival, bu sene ilk kez ‘Avokado’ temasıyla düzenlenecek. Avokadonun yetiştiriciliğinden işlenmesine ve gastronomi, hediyelik, kozmetik alanında kullanımına kadar pek çok sektörü bir araya getirecek. Bu çerçevede oluşturulan alanında uzman jüri üyeleri, hafta sonunda Alanya’nın ‘En Güzel Avokado’sunu bulmak için mesai harcadılar. Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, Tarım İlçe Müdürlüğü ve Avokadocular Birliği üyelerinden oluşan jüri, ortaklaşa yapılan denetim sonucunda değerlendirilen bahçelerden ‘En Güzel Avokado Bahçesi’ni seçerek 22 Ekim saat 19.00’da düzenleyeceği törenle ödülleri sahiplerine teslim edecek.