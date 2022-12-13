Türkiye’nin lider motor şirketi TEI, Türkiye’nin alanındaki en muhtevalı etkinliği Türkiye İnovasyon Haftası’nda TEI-TF10000 motorunun lansmanını yaptı.

Türkiye’nin lider motor şirketi TEI, Türkiye’nin alanındaki en muhtevalı etkinliği Türkiye İnovasyon Haftası’nda TEI-TF10000 motorunun lansmanını yaptı.

12-13 Aralık tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen, inovasyon alanında Türkiye’nin en muhtevalı etkinliği Türkiye İnovasyon Haftası’na Türkiye’nin en güçlü millî motoru damga vurdu. TEI tarafından tasarlanan TEI-TF10000 motorunun lansmanı, etkinlikte gerçekleştirdi. KIZILELMA sınıfındaki muharip insansız sistemlerinde, hızlı hücumbotlarda, enerji santrallerinde ve bölgesel yolcu uçaklarında kullanılabilecek ve askeri bir turbofan motoru olarak tasarlanan TEI-TF10000 motoru; Millî Muharip Uçak’ın motoruna giden yolda TEI ve Türkiye için önemli bir teknoloji kazanımı ve gösterimi motoru. Motor, çekirdeğinden türetilecek farklı konfigürasyonlarla ATAK-2 gibi ağır sınıf helikopterlere de itki çözümü sunabilecek. TEI-TF6000’in üzerine eklenen artyakıcı modülüye birlikte 10 bin libre itki üretecek motorun birebir ölçekli “mock-up”ı ilk defa ilgilileriyle buluştu.

Etkinliğin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşirken, açılış töreninde TEI, “Stratejik Partner” ödülüne layık görüldü.

Bu sene "İnovasyonun Yeni Yüzyılı" konseptiyle düzenlenen etkinlikte TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, sektörden önemli isimlerin yer aldığı "Savunma Endüstrisinin Yükselen Yıldızı Türkiye" konulu panele katıldı.