Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinlerinden oluşan Bocce ve Dart takımı, 2 Nisan'da başlayacak olan ‘Bursa Uluslararası Spor Festivali’ne katılarak hünerlerini sergileyecek. En genci 61, en yaşlısı 89 yaşında olan huzurevi sakinleri, haftanın 3 günü antrenman yaparak turnuvanın en iddialı takımı olduklarını dile getirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğinde bu yıl ilki yapılacak olan ‘Bursa Uluslararası Spor Festivali’, 2 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Her yaşa hitap edecek şekilde düzenlenecek olan festival, 17 ilçenin tamamında 17 farklı spor branşında yapılacak. Festival kapsamında futboldan basketbola, geleneksel okçuluktan satranca, darttan voleybola kadar pek çok branşta müsabakalar ve turnuvalar düzenlenecek.

Okullar ve üniversitelerin yanı sıra bireysel katılıma da açık olan festivale, 20 Mart Perşembe gününe kadar başvuru yapılabilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinlerinden oluşan Bocce ve Dart takımı da festivalde yerini alacak. 86, 87, 88 ve 89 yaşında huzurevi sakinlerinin de yer aldığı 16 kişilik Bocce ve Dart takımı, Büyükşehir Belediyesi Kaplıkaya Huzurevi’nde haftanın üç günü antrenman yapıyor. Bocce Antrenörü Tayibe Uzer ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Nihat Demir’in koordinatörlüğünde çalışan huzurevi sakinleri, spora olan tutkularıyla herkese örnek oluyor. Bursa Uluslararası Spor Festivali’ne katılarak performanslarıyla gençlere taş çıkartmaya hazırlanan huzurevi sakinleri, şampiyonluk hedefliyor.