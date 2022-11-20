Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Kestane Festivali renkli anlara sahne oldu. Festivalde kestaneden yapılan tatlılar birbiriyle yarışırken, vatandaşlar ise en fazla kestaneyi yemek için bir birleriyle yarıştı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Kestane Festivali renkli anlara sahne oldu. Festivalde kestaneden yapılan tatlılar birbiriyle yarışırken, vatandaşlar ise en fazla kestaneyi yemek için bir birleriyle yarıştı.

İlki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Kartepe Kestane Festivali, bu yıl da çeşitli etkinliklerle başladı. Kartepe Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen festivalde kurulan stantlarda vatandaşlara haşlama ve kebap kestaneler ikram edildi. Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda 4 ton kestane pişirilip dağıtıldı. Çocuklar için maskotlar gösteri yaparken kestane soyma, kestane yeme ve en güzel kestaneden yapılan tatlı yarışmaları da yapıldı. En çok kestaneyi yemek için vatandaşlar ter dökerken, kestanelerden yapılan tatlılar ise jüri tarafından değerlendirildi.

"Türkiye’nin en güzel kestanelerinden birinin yetiştiği bölgede, kestanemizin şenliğini eğlencesini yapalım dedik"

Festivalin açılış konuşmasını yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Türkiye’nin en güzel kestanelerinden birinin yetiştiği bölgede, kestanemizin şenliğini eğlencesini yapalım dedik. Kestane gerçekten çok kıymetli ve ciddi miktarda üretiliyor. Aynı zamanda sadece kestane değil, kestanenin şifa kaynağı olan balı da Türkiye de en güzel yetiştirildiği bölgelerden bir tanesi Kartepedir. İşte bunu anlatmak, ürün ve meyve çeşitliliğimiz göstermek için bugün birlikteyiz. Ayvasından, Trabzon cennet hurmasından, şeftalisinden, cevizinden, kestanesinden her şeyin en güzelini yetiştiren topraklarda yaşıyoruz aslında, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gönül isterdi ki biraz daha coşkulu, neşeli ve eğlenceli olsun ama bugün birkaç başlıktan dolayı biraz daha duygusal bir festival yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz hafta İstanbul taksim’de meydana gelen terör saldırısı. Orada şehit olmuş hemşerilerimiz var onlara rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Ülkemizin acısı nedeniyle dedik ki ‘konser yapmayalım, bugün konsersiz olsun’ ve denk geldi bugün sınır ötesi operasyonumuz başladı. Rabbim silahlı kuvvetlerimize güç kuvvet versin onların ayaklarına taş değdirmesin ve bu ülkenin başına uzun yıllar musallat olan terör belasının hepsinin hakkından gelmeyi nasip eylesin. Onların duacısıyız, destekçisiyiz ordumuz bizim göz bebeğimiz peygamber ocağımız onlarda dua ediyoruz. Bugün de bu vesileyle burada duygusal bir şekilde birlikteyiz” dedi.

En hızlı kestaneyi yiyip hediyeyi kaptı

Festivale; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İl Yöneticisi Muharrem Top, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kestane yeme yarışmasında birinci Hatice Babur olurken, Kestane ayıklama yarışması birincisi Hatice Kaya oldu. Dereceye girenlere Kartepe’nin ürünlerinin yer aldığı sepet hediye edildi. Kestane tatlı yarışmasında jüri özel ödülü sahibi Lüyfiye Taşçı çay seti, Kestane tatlı yarışması üçüncüsü Arzu Turan mutfak robotu, ikinci Tenzile Polat fritöz, birinci Cevriye Kaya ise süpürgenin sahibi oldu.