Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İdil Öztürk; üst solunum yolu enfeksiyonunun dünyada en çok görülen ve en fazla iş gücü kaybına sebep olan hastalık olduğunu söyledi.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İdil Öztürk; üst solunum yolu enfeksiyonunun dünyada en çok görülen ve en fazla iş gücü kaybına sebep olan hastalık olduğunu söyledi.

Üst solunum yolları enfeksiyonları doktora başvurunun en sık sebeplerinden birisi olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İdil Öztürk, "Mevsim geçişlerinde yaşanan ısı değişimleri birçok hastalık gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına da zemin oluşturuyor. Zayıflayan bağışıklık sistemiyle birlikte vücut direncinin düşmesi bu dönemlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanmasına sebep oluyor. çok sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bazı önlemler almak gerekiyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları, dünyada en çok görülen ve en fazla iş gücü kaybına neden olan hastalıklardır. Alerjik bünyeye sahip olma, burun kemiği eğriliği veya konka büyüklüğü gibi anatomik sorunlar sebebiyle ağızdan nefes alıp verme, sigara içme, düzensiz beslenme gibi faktörler de üst solunum yolu enfeksiyonuna yatkınlığı artırır" dedi.

Bu hastalıklar mevsim geçişlerinde ve kalabalık ortamlarda sık görüldüğünü ifade eden Öztürk, "Damlacık enfeksiyonu biçiminde ortaya çıkarlar, yani yakın mesafeden konuşma, öpme, öksürme sonucunda bulaşırlar. Bulunulan ortamda havalandırmanın yetersiz olması da bulaşmalarını kolaylaştırır. Virüs bulaşı olan yüzeylere temas sonrası ellerin yıkanmaması ile de bulaş meydana gelir. Gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek amacıyla, üst solunum yolu enfeksiyonlarının teşhisi viral/bakteriyel hastalık ayrımının yapılması gerekir" şeklinde konuştu.