Eskişehir’de sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşların klimalara göre daha uygun fiyatlı olan vantilatöre ilgisi arttı.

Ekonomik yollarla serinlemek isteyen vatandaşlar, klimaya göre daha uygun fiyatlı olan vantilatörlere yoğun ilgi gösteriyor. Esnaf, Eskişehir’de sıcak havaların çok uzun süreli etkili olmayacağını düşünürken, vatandaşlara kısa bir dönem için büyük maliyetlere girmemelerini ve vantilatör gibi basit yöntemlerle serinlemelerini tavsiye etti.

“Vantilatör satışlarımız son günlerde bir hayli hızlı gidiyor”

Eskişehir’de esnaflık yapan Yasin Kemal Yılmaz, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vantilatör taleplerinin yoğunlaştığını söyledi. Fiyatların 500 ile 1500 TL arasında değiştiğini ifade eden Yılmaz, “Vantilatör gruplarında yoğun talep var. Sıcaklar devam ettikçe biz de satış yapmayı umut ediyoruz. Tabii son zamanlardaki enflasyonist ortamdan dolayı fiyatların artışına bağlı olarak insanlarımız daha uygun fiyatlı serinleme yöntemlerine başvuruyor. Bunların en başında gelen vantilatör ürünleri de yoğun ilgi görüyor. Klima grupları insanlarımızı maddi açıdan biraz zorluyor. Ondan dolayı vantilatör talepleri daha yoğun. Eskişehir’de sıcak havalar çok uzun sürmüyor. İki aylık bir sıcaklık için çok büyük maliyetlere girmeye gerek yok. Serinlemek isteyen vatandaşlarımızın uygun fiyatlı vantilatör gruplarını tercih etmeleri daha mantıklı olur” dedi.