Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yapılan araştırmaya göre, ‘Şubat 2025’te En Çok Konuşulan Büyükşehir Belediye Başkanları’ arasında beşinci sırada yer aldı. Sıralamanın başını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çekti.BURSA (İGFA) - MTM Medya Takip Merkezi’nin internet, sosyal medya, televizyon ve yazılı basını kapsayan 10 bini aşkın kaynak üzerinden yaptığı araştırmaya göre, Şubat 2025, belediye başkanlarının projeleri, kararları ve siyasi açıklamalarıyla geniş yankı uyandırdığı bir ay oldu.

Özellikle ulaşım, su yönetimi, kentsel dönüşüm ve altyapı projeleri vatandaşların günlük yaşamına doğrudan etki eden konular olarak öne çıktı.

Söz konusu dönemde birinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer alırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey 41 bin 917 kez konuşularak beşinci sırada yer aldı.

Başkan Bozbey, özellikle ulaşım projeleri ve kentsel dönüşüm planlarıyla gündeme geldi. Başkan Bozbey’in duyurduğu projeler olumlu karşılandı.

İşte o araştırmada sıralamalar: