Kış aylarının yaklaşmasıyla dolu yağışı, sel ve baskınlara karşı sigorta seçenekleri öne çıkıyor. Kışın en çok hasar aşırı yağmurdan dolayı oluşan su baskınlardan kaynaklanıyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla dolu yağışı, sel ve baskınlara karşı sigorta seçenekleri öne çıkıyor. Kışın en çok hasar aşırı yağmurdan dolayı oluşan su baskınlardan kaynaklanıyor.

Sigorta bu gibi durumlarda şirketlere koruyucu bir şemsiye oluyor. Hasar durumunda, maddi kayıplar kısa sürede uzmanlar tarafından yerinde inceleniyor ve onarım süreci başlıyor. Sigorta, hasar ve restorasyon alanında faaliyet gösteren Abisasist’in Genel Müdürü Umut Vurdevur, “Kış aylarında genellikle müdahale ettiğimiz hasarlardan en önemlileri yoğun yağmur yağışlarında meydana gelen su hasarları oluyor. Bu tür hasarlara Abisasist olarak erken müdahalemizle nem alma kurutma işlemimizle hasarların büyümelerini engelliyor maliyetleri ve emtia kayıplarını çok aza indiriyoruz” dedi.

“Isınma kaynaklı yangınlar artıyor”

Kış aylarında yangıların da yoğunlaştığına işaret eden Vurdevur, “Kış aylarında soğuklar sebebiyle işletmelerde fabrikalarda ve dairelerde ısıtma ön plana geliyor. Elektriksel ısınma sistemleri kaynaklı yangın hasarları gündemden düşmüyor. Yangın hasarları genellikle nerede ne koşullarda olursa olsun işletmelerde dairelerde ve binalarda fabrikalarda çok zorlandığımız ve iş kaleminin çok fazla olduğu hasarlar. Yangında işletmelerin gördüğü zarar diğer hasarlara göre çok çok fazla olabiliyor. Bu nedenle poliçedeki yangın teminatları iyi analiz edilip gerekirse ek teminatlar poliçeye eklenmeli” diye konuştu.

“Rüzgar, kar çatılara ve panellere zarar veriyor”

Fırtına ve aşırı rüzgar kaynaklı hasarlara değinen Vurdevur, “Bunlar da yine işletmelerde çatı panel hasarı ,cam hasarı , tabela hasarı , dış cephe hasarı gibi fabrika ve binalarda bir çok hasara sebebiyet verebiliyor” dedi. Yoğun kar yağışlarını ise fabrika ve işletme çatılarında aşırı yük oluşturduğunu vurgulayan Umut Vurdevur, “Bu durum çatı çökme hasarına sebebiyet veriyor” diye konuştu.