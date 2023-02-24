Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mardin alt bölgesinde (TRC3) yer alan illerde en çok boşanma Mardin’de gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mardin alt bölgesinde (TRC3) yer alan illerde en çok boşanma Mardin’de gerçekleşti.

TÜİK, TRC3 bölgesinde yer alan illerde boşanma sayılarının verilerini açıkladı. Verilere göre Mardin’de 6 bin 414 evlenme, 662 boşanma; Batman’da 4 bin 481 evlenme, 504 boşanma; Şırnak’ta 3 bin 840 evlenme, 235 boşanma; Siirt’te 2 bin 98 evlenme, 169 boşanma gerçekleştiği belirtildi. Verilere göre TRC3 bölgesinde yer alan illerde en çok boşanma ve evlenme yaşanan il Mardin oldu.