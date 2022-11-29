Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyelerinin başvurabileceği "İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü" için son başvuru tarihi 30 Nisan olarak belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyelerinin başvurabileceği "İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü" için son başvuru tarihi 30 Nisan olarak belirlendi.

Barselona Sözleşmesi’ne taraf olan ve Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin tamamının katılacağı “İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü” töreni, 2023 yılının Aralık ayında yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından finanse edilen “İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü” başvurusu için Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin; belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyelerinin tamamı başvurabilecek. Başvuruların 30 Nisan 2023’te son bulacağı ödül töreni Aralık 2023’te yapılacak.

Bakanlık; doğa, çevre ve denizlerin korunması için birçok çalışma yapılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; çevre, doğa, toprak ve denizlerde yaşanan kirlilik nedeniyle doğayı, çevreyi ve denizlerini korumaya yönelik izlediği stratejiyi titizlikle yürütüyor. Bakanlık bu çerçevede, Akdeniz’deki kirliliğin önüne geçmek, deniz canlılarını korumak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından finanse edilen İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü’nün verilmesinin 2013 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen "Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Barselona Sözleşmesi 18. Taraf Ülkeler Toplantısı’nda (COP 18)" kararlaştırıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, “Çevre dostu kentler ve kentsel yerleşim planlaması ve inşasına yönelik entegre bir yaklaşım teşvik edilmesi taahhüt edilerek, kentsel planlama konusunda entegre kıyı bölgesi yönetim ilkelerinin uygulanması, çevre kirliliğini azaltma çabaları hakkında yeşil teknolojilerin tanıtılması, insan faaliyetlerinin ekosistem esaslı yönetim politikasına bağlılık yönündeki değerli çabaların kabul edilerek teşvik edilmesi ve kıyı kentlerinin yerel hükümetleri ile iş birliğinin geliştirilmesi çerçevesinde ’Çevre Dostu Şehir Ödülü’ verilmesi öngörülmüştür” denildi.

“Akdeniz kıyısındaki ülkelerin belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyeleri ödül için başvurabilir”

İstanbul Çevre Dostu Şehir Ödülü’nün, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı-Akdeniz Eylem Planı (UNEP-MAP) çerçevesinde sağlıklı bir Akdeniz ve kıyı vizyonunun gerçekleştirilmesinde şehirlerin ve yerel yönetimlerin rollerini ve katkılarını takdir etmek üzere çağrısını yinelediğinin bildirildiği açıklamada, “Çevre dostu bir Akdeniz kenti; deniz ile uyumlu, kaynaklarını verimli, adil ve sürdürülebilir kullanan, deniz ve kıyı çevresine ve iklim değişikliğine etkisini azaltan, çevreyi şimdiki ve gelecek nesillerin faydası için yöneten bir kıyı kentidir. Akdeniz kıyısındaki ülkelerin belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyeleri ödül için başvurabilir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ödülün amaçları ise, “Yerel yetkilileri daha çevre dostu bir geleceğe doğru ilerlemeye teşvik etmek, yerel yönetimlerin diğer şehirlere ilham vermek için rol model olarak hareket etmelerini sağlamak ve şehirlerinde çevrenin kalitesi konusunda farkındalık oluşturmak" diye kaydedildi.

2021 yılındaki toplantıda Emine Erdoğan Hanımefendi, İspanya’nın Malaga Belediyesine ödül takdim etmişti

Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 22’nci Taraflar Konferansı’nın (COP 22) 07-10 Aralık 2021 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildiğinin anımsatıldığı açıklamada, konferans çerçevesinde düzenlenen İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından İspanya’nın Malaga Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Gemma del Corral Parra’ya ödülü takdim ettiği de hatırlatıldı.