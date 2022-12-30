Tamamlandığı zaman Bilecik’in en büyük sentetik halı sahası olacak olan sahada inceleme yapan Başkan Yaman, yetkililerden bilgi alarak projenin 2 ay içinde bitmesi hedeflendiğini belirtti.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın girişimleriyle gençlere kazandırılacak olan sentetik halı saha yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Bayırköy’de gençleri spora teşvik etmek ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak, kötü alışkanlıklara yönelmelerini önlemek ve sosyalleşip sağlıklı koşullarda spor yapmaları amacıyla beldenin Gazi Mahallesi İnişdibi mevkinde 35x55 metre ebatlarında halı saha kazandırılacak.

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Bilecik genelinde en büyük sentetik halı sahanın yapımına Bayırköy’de başlandı.

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