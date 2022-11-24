Ordu’da, omurilik rahatsızlığı nedeniyle 1 yaşından itibaren sürekli tedavi gören ancak bir sonuç alınamayan 19 yaşındaki gencin en büyük hayali öğretmen olmak.

Ordu’da, omurilik rahatsızlığı nedeniyle 1 yaşından itibaren sürekli tedavi gören ancak bir sonuç alınamayan 19 yaşındaki gencin en büyük hayali öğretmen olmak.

Altınordu ilçesinde yaşayan Sunay ve Cemal Tepe çiftinin 3 çocuğundan biri olan 19 yaşındaki Serkan Tepe’nin omuriliği 1 yaşından bu yana hareket ediyor. ‘S’ şeklini alan omurilik nedeniyle gencin karın kısmı sırtına dönmeye başlarken, yaşıtlarına göre boyu da uzamıyor. Serkan Tepe, ağrıları nedeniyle geceleri uyuyamadığını belirtiyor.

Nadir görülen bu hastalık ‘Pseudoachondroplasia’ olarak adlandırılıyor. Yaklaşık 10 enstrüman çalabilen ve hastalığının dersleri ile müziğe olan eğilimini hiç azaltmadığını söyleyen Serkan Tepe, en büyük hayalinin ise müzik öğretmeni olmak olduğunu belirtiyor.

“Tedavisi için çözüm bulamadık”

Baba Cemal Tepe, çocuklarının tedavisi için yaklaşık 18 yıldır sürekli olarak hastanelere gittiklerini ancak çözüm bulamadıklarını belirtti. Tepe, “Oğlumuzun doğuştan rahatsızlığı var, 1 yaşından bu yana farklı illerde fakültelere gittik. Tedavisi için çok uğraştık ancak çözüm bulamadık. Omurilik ameliyatı olması gerekiyor. Özel bir hastanede bir profesörümüz ameliyatı yapabileceğini ancak maliyetin 130 bin TL civarında olduğunu belirtti ancak maalesef şuan yaptırabilecek durumumuz yok” dedi.

“Vücudu dönmeye başladı”

“Çocuğun iki kalçası da çıkık, bir tanesini yaptırdık. En büyük sıkıntımız ise omurilik ameliyatı olması gerekiyor. Çocuğumuzun fiziksel olarak vücudu kaymaya ve sırtına dönmeye başladı” diyen baba Cemal Tepe, “Bu nedenle gece çok şiddetli ağrıları oluyor ve uykusu kaçıyor. Vücudunda kayma olduğu için iç organlarında da bozukluk var, karnı sırtına dönmeye başladı. O yüzden biran önce ameliyat olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Ağrılarımdan uyku uyuyamıyorum”

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde eğitim gören 19 yaşındaki Serkan Tepe, “Akşamları uyku uyuyamıyorum, yürüdüğümde de aksaklık oluyor, kısa mesafe yürüsem hemen yoruluyorum, okulda çok sıkıntı oluyor. Saat 01.00 sıralarında ağrılarım artıyor ve ilaçlarımı kullanmaya başlıyorum. İleride ise müzik öğretmeni olmak istiyorum, hayalim öğretmen olmak. Hastalığım müziğe ve derslerime olan ilgimi hiç azaltmadı” ifadelerine yer verdi.