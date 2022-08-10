Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde askere gitmek isteyen zihinsel engelli genç için temsili "asker eğlencesi" yapıldı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde askere gitmek isteyen zihinsel engelli genç için temsili "asker eğlencesi" yapıldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, geçen yıl Üzeyir ve Fatma Gürler çiftini evini ziyaretinde engelli oğullarının Emirhan Gürler’in askere gitme hayalinin olduğunu öğrendi. Başkan Türkyılmaz, 20 yaşına giren engelli gencin hayalini gerçekleştirmek için Çetin Koçdağan Parkı’nda asker eğlencesi düzenledi. Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, engelli gencin ellerine asker kınası yaktı. Emirhan, giydiği askeri kıyafetle asker gecesinde oynayıp, doyasıya eğlendi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Emirhan’ın da ailesini ziyaret ettiğimizde Emirhan’ın hayalinin asker olup asker gece düzenlemek olduğunu söylediler. Biz belediye olarak Emirhan’ın hayallerini, umutlarını ve geleceği yeşillensin diye umutları yeşersin diye böyle bir gece düzenledik. Baya da bir kalabalık var gelenlere de teşekkür ediyorum. Emirhan’ın kınasını da birazdan yakıp inşallah damatlığını da yaparız" dedi.

Annesi Fatma ve babası Üzeyir Gürler de oğullarının asker gecesi hayalini gerçekleştiren Başkan Türkyılmaz’a teşekkür etti.