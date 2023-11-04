Göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla tarafsız kuruluşlarca birçok ödüle layık görülen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kent ve Başkan dergisinin düzenlediği ödül töreninde En Başarılı Belediye Başkanı olarak ödüllendirildi.

Kent ve Başkan dergisinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve başarılı belediye başkanlarını ödüllendirdiği Kent ve Başkan 2023 Ödül Töreni, Kayseri’de düzenlendi. Online olarak yapılan oylama sonucu Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 5 yıllık görev süresi içinde hayata geçirdiği ve örnek gösterilen projeleriyle En Başarılı Belediye Başkanı olarak ödüle layık görüldü.

Ödül almasına vesile olan ve kendisini oylarıyla destekleyen Kütahyalılara teşekkürlerini ileten Başkan Işık, Kütahya’nın ihyası ve imarı için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini söyledi.