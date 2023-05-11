Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Kaya, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Eskişehir Tramvay Projesi (ESTRAM) üyelerinin hak kayıpları ve talepleri ile ilgili olarak, "Önümüzdeki arabuluculuk sürecinde, en az merkezi hükümetin kamu işçilerine verdiği taban ücreti kadar zam istiyoruz” dedi.

Demiryol - İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanlığı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile ESTRAM üyeleri arasında görüşülen toplu sözleşmeler ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Kaya, yaptığı konuşmada, ESTRAM’da çalışan sendika üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi arasında uzlaşma sağlanamadığını belirtti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile uzlaşamamanın sonucunda görüşmelerin ‘arabulucu’ nezdinde devam edeceğini dile getiren Kaya, sendika üyelerinin hak kayıpları ve talepleri ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Bu süreçte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden işçi kardeşlerimizin yaşadığı hak kayıplarını ve mağduriyetleri gidermelerini istedik ve bu haklı taleplerinizi yetkililere defalarca ilettik. Maalesef ülke olarak pandemi sonrası ülke genelinde yaşanan ekonomik darlığa, ülkemizin birçok belediyesinde ek protokollerle çalışanına destek olunurken, yılbaşından, toplu sözleşme sürecine kadar 4 aylık bir destek istedik ama maalesef o konuda da çalışanlarımıza ekonomik bir destek bulamadık. Toplu sözleşme sürecimizin başlangıcından bugüne kadar 60 gün geçti ve haklı taleplerimize hiçbir karşılık bulamadık. Hepimizi sevindirecek bir sonuç ortaya çıkarmak, belediye ESTRAM çalışanlarının iş huzurunu ve iş barışını sağlamak üzere verdiğimiz mücadele 60 gün boyunca görülmeyip, duyulmayınca da toplu sözleşme sürecimizde bu günden sonraki evresinde arabuluculuk aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Bizler, yaptığımız görüşmeler esnasında ekmek teknemiz olan işyerlerimize sahip çıkan bir anlayışla emekçi kardeşlerimizin insanca yaşamasını sağlayacak belediyemizin sahip olduğu bütçe imkânları ile de gerçekleştirilmesi mümkün olan haklı taleplerimizi ilettik. Kamu işçileri için Türk-İş ve Hak-İş tarafından hükümetle yürütülen toplu sözleşme süreci daha dün büyük bir mutluluk üreten netice ile sonuçlandı. Cumhurbaşkanımız varılan mutabakatı ve zam oranlarını açıkladı. Bu açıklama ile kamuda en düşük işçi maaşı sene başı itibarıyla önce 15 bin oldu ilave olarak yüzde 45 zam yapıldı ve en düşük işçi maaşı yılın ilk altı ayı için 21 bin 750 Türk Lirasına ulaştı. İkinci altı ayda da yüzde 15’e ek olarak enflasyon farkı verileceği açıklandı ki bu açıklama ile temmuz ayından sonra kamuda en düşük işçi maaşı 25 bin Türk Lirası’nın üzerine çıkmış olacak. Hükümet bu zam oranlarını açıklarken, Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin ESTRAM yetkililerinin teklif ettiği rakamlar gerçekten tam bir hayal kırıklığı oluşturmuştur.”

“Hocam, heykele ve senfoni orkestralarına ayırdığınız bütçenin yanında ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyoruz

Yaptığı açıklamada, ESTRAM çalışanlarına teklif edilen zamlı ücretin yeterli olmadığını belirten Demiryol - İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Şu anda yüksekokul mezunu bir vatman kardeşimiz 9 bin 187 lira almaktadır. Yani asgari ücrete ek olarak yüzde 8’ini alıyor. Bu taban ücretin üzerine yetkililerin bize 60 günün sonunda yaptığı son teklif ise komik ama sadece ve maalesef 11 bin 500 liradır. Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’in Eskişehir halkına hizmet eden ulaşım personellerimiz için önümüzdeki arabuluculuk sürecinde en az merkezi hükümetin kamu işçilerine verdiği taban ücreti kadar zam vermesini istiyoruz. Bu haklı talebimizi gerçekleştirecek imkânlar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde fazlasıyla mevcuttur. Bu sebeple Yılmaz Büyükerşen’e sesleniyor ve ’Hocam, Yılmaz Başkanım; bizler sanata karşı değiliz, heykele ve senfoni orkestralarına ayırdığınız bütçenin yanında bizler diyoruz ki, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ diyoruz."

“Taleplerimiz karşılanmazsa Eskişehir’de ulaşım hizmeti üretmeyeceğiz”

Arabulucu sürecinde Büyükşehir Belediyesi ile uzlaşmak için yaklaşık 3 hafta süre olduğunu dile getiren Ramazan Kaya, “Bugün bir kez daha buradan net bir şekilde ifade ediyoruz ki Eskişehir’deki ulaşım çalışanlarının bu şartlarla işlerine devam etmesine imkân kalmamıştır. Arabulucu sürecimizle birlikte önümüzde 2 ila 3 haftalık bir müzakere sürecimiz vardır. Uzatmalar dâhil yaklaşık mayıs ayının sonuna kadar bu görüşmelerde haklı taleplerimiz karşılanmazsa, Eskişehir’de ulaşım hizmeti üretmeyeceğiz. 9 bin 187 Türk Lirası ile hayatını devam ettiremeyen ulaşım emekçisine bu şehirde hayatı durdurmaktan başka çare bırakmıyorsunuz. Tramvaylar, otobüsler durduğunda bunun vebali ve sorumluluğu da 9 bin 187 lira ile yaşamak zorunda bıraktığınız vatmanların, şoförlerin, ESTRAM çalışanlarının değil haklı taleplerimize kulak tıkayan, bizleri görmeyen Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz ve ESTRAM yöneticileri olacaktır” dedi.