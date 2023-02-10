Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından seferber olan Trabzon’un Of ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki elektrikçisinden motor ustasına, kaportacısından marangozunu kadar bütün esnaf birleşerek yaptıkları 200 tabutu deprem bölgelerine gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından seferber olan Trabzon’un Of ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki elektrikçisinden motor ustasına, kaportacısından marangozunu kadar bütün esnaf birleşerek yaptıkları 200 tabutu deprem bölgelerine gönderdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da vatandaşlar seferber oldu. Trabzon’un Of ilçesindeki sanayi sitesinde motor ustasından elektrikçisine, marangozundan kaporta ustası kadar bütün esnaf toplanarak tabut yapmaya başladı. İki gün boyunca gece gündüz çalışan sanayi esnafı yaptıkları 200 tabutu deprem bölgelerine gönderdi.

Hep beraber el ele vererek tabut yaptıklarını belirten elektrik ustası Kadir Özkan, “Dün akşam bir kısmını göndermiştik, bugün de geri kalan kısmını gönderiyoruz. Üzgünüz. Büyük bir acı. Allah hepsine rahmet eylesin. Tabutları gönderdikten sonra dükkânı kapatıp biz de Adıyaman’a gideceğiz. Kumanyalarımızı araçlarımıza yükledik yardıma gideceğiz” dedi.

“Depremden önce tabuta kimse yanaşmıyordu, şimdi herkes yardım ediyor”

Marangoz ustası Ferit Dağtekin ise, 2 gündür herkesin tabut yapmak için yardım ettiğini dile getirerek, “İki gün önce belediye başkanımız ile görüşme baştık. Sadece Of ilçesi olarak 200 tane tabut yapmamız gerektiğini söylediler. İki gündür motor ustasından, elektrikçisine, marangozundan eli çekiç tutan herkes geldi tabut yapmaya başladık. Bu gibi süreçlerde birlik ve beraberlik önemli. Son arabamızı yolluyoruz. Elimizden geldiği kadar depremzedelere bir katkı olsun diye göndereceğiz. Tekrar tabut ihtiyacı olursa yine yapıp göndereceğiz. Depremden önce tabuta kimse yanaşmıyordu. Herkes korkuyordu. İki gündür herkes tabut yapmak için yardım ediyor. Korku yok çünkü insanın duyguları bitti. Tabuta görünce kaçan arkadaşımız vardı ama şimdi öyle oldu ki o da gelip bize yardım etti. Benim elimden ne gelir diye düşünüyor. Herkes tek yürek oldu. Bu acı hepimizin. Allahü teala böyle felaketleri ülkemize yaşatmasın” ifadelerini kullandı.