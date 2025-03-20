Antalya’da çıkan yangında yatağından kalkamayan ve dumandan etkilenerek hayatını kaybeden 73 yaşındaki felçli kadının kızının, baş sağlığına gelen kaymakama sorduğu sorular yürekleri dağladı. "Annem çok mu kötü? Elleri, ayakları var mı" diye soran acılı kadını ise, ‘Anne bak yüzü yanmamış’ sözleriyle kendi kızı teselli etmeye çalıştı.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Serik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Türkmen Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evin giriş katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir kişinin ev içerisinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine hızla olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen Sevim Özdemir’in (73) hayatını kaybettiği belirlendi.

Annesini kurtarmak istemiş

Oğlu ile birlikte yaşadığı öğrenilen Özdemir’in felçli olduğu için yatağından kalkamadığı ve dumandan etkilendiği öğrenildi. Öte yandan yangında hayatını kaybeden Sevim Özdemir’in oğlunun yangını fark edince annesini kurtarmak için eve girmeye çalıştığı ancak yoğun duman nedeniyle başarılı olamadığı öğrenildi. Yaşananları anlatan yaşlı kadının oğlu Mesut Özdemir, "Ben işten gelmiştim. Baktım dumanlar çıkıyordu. İçeri girdim ama annemi alamadım. Ev tutuşmuştu, ben de itfaiyeyi aradım" dedi.

Talihsiz kadının cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

"Anne bak yüzü yanmamış"

Cenazenin alınmasının ardından Serik Kaymakamı Cemal Şahin, acılı aileyi ziyaret ederek başsağlığı diledi. Bu sırada hayatını kaybeden yaşlı kadının kızı, Şahin’e, "Annem çok mu kötü? Elleri ve ayakları var mı" diye sordu. Acılı kadını, kendi kızı, ‘anne bak yüzü yanmamış’ sözleriyle teselli etti.