Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ile Türkiye Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği (TEMAS) İşbirliğiyle 1-7 Ekim Emzirme Haftası ve Meme Kanseri Farkındalık ayı etkinlikleri doğrultusunda Zonguldak’ın Kozlu İlçesine bağlı Esenköy mevkiinde protokol, sağlık çalışanları ve emzirme gönüllüleri bir araya gelerek fidan diktiler.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ile Türkiye Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği (TEMAS) İşbirliğiyle 1-7 Ekim Emzirme Haftası ve Meme Kanseri Farkındalık ayı etkinlikleri doğrultusunda Zonguldak’ın Kozlu İlçesine bağlı Esenköy mevkiinde protokol, sağlık çalışanları ve emzirme gönüllüleri bir araya gelerek fidan diktiler.

Düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdulkadir Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Durukan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergin Gök, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Taha Ali Özkök, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, BEÜ Çocuk Sağlığı hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof .Dr. Cumhur Aydemir ve çok sayıda sağlık çalışanlarının yanı sıra Kozlu Esenköy 15 Temmuz İlk ve Ortaokul öğrencileri etkinliğe katılarak fidan diktiler.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner şöyle dedi.

“Ülkemizde meme kanseri her 4 kadından birisi kanser olmayı sürdürmektedir. Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin hem tedavileri daha başarılı olmakta hem de yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Bu nedenle Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerimizde de (KETEM) 40-69 yaş arası kadınlarımızın da 2 yılda bir ücretsiz olarak yapılan mamografi taramalarınını aksatmamaları önem arz etmektedir. KETEM’lerimizde kadınlar meme kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendirilip, sağlık taramaları yapılmaktadır. Tüm kanserlerde olduğu gibi; sebze ve meyveden zengin, uygun koşullarda hazırlanmış gıdaların tüketimi ile sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleştirilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı kiloda olma, sigara ve alkol kullanımından uzak durma ve emzirme ile meme kanseri riski azaltılabilmektedir. Aile hekimine danışılarak sağlıklı kiloda olunup olunmadığı öğrenilebilir. Emzirmenin meme kanserinden koruduğuna dair çok sayıda çalışma bulunduğu için tüm annelerin bebeklerini en az 2 yıl süreyle emzirmeleri önerilmektedir. Anne sütü, bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun besindir. Anne sütü ilk 6 ay boyunca bebeğin tüm besin öğeleri gereksinmelerini karşılaması, kolayca sindirilebilmesi ve çeşitli hastalıklara karşı koruması açısından eşsizdir. Sağlık Bakanlığı olarak “bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi” ve bu şekilde tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması temel amacımızdır. Bakanlığımız tarafından bu amaçla ülkemizde çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, bebek ve çocuk ölümlerinin önlenmesi için diğer çocuk sağlığı programlarına paralel olarak 1991 yılından itibaren “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” yürütülmektedir. Bu doğrultuda emzirmenin korunması ve desteklenmesi ile programın temelini oluşturan başarılı emzirmede 10 adım stratejisinin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanması ve devamının sağlanması ve dolayısıyla çocuklarda ölüm ve hastalık oranlarını düşürmek hedeflenmektedir. Dünya genelinde ve ülkemizde emzirme ve anne sütü ile ilgili farkındalık çalışmaları için, 1-7 Ekim Emzirme Haftası boyunca yapılmaktadır. Söz konusu hafta içinde tüm Türkiye’de konunun öneminin vurgulanması, toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli aktiviteler ve eğitimler planlanıp uygulanmaktadır”