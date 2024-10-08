1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla, Bayburt Devlet Hastanesi yönetimi tarafından yeni doğum yapmış anneler ziyaret edilerek hediyeler takdim edildi.

Ziyaretler sırasında, emzirmenin önemi hakkında bilgilendirmeler yapılarak annelere moral ve destek sunuldu. Ayrıca, bebek dostu unvanı olan hastanenin belirli bölümlerinde bilgilendirme standı kuruldu. Standa gelen vatandaşlara, emzirmenin bebek sağlığı üzerindeki faydaları, doğru emzirme teknikleri ve emzirme sürecinin nasıl desteklenebileceği hakkında detaylı bilgi verildi. Gebe okulu çalışanları tarafından vatandaşların soruları yanıtlanarak birebir danışmanlık hizmeti sunuldu.

Etkinlikler boyunca vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak Emzirme Haftası’nın önemi vurgulandı.