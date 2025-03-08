Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent’te çalışmalarını sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge ekibi, uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları doğal formülasyonu emziren annelere armağan etti. HBX-2371 adı verilen özel formülasyonun, anne sütündeki temel besin bileşenlerini destekleyerek, hem annenin sağlığını korumayı hem de bebeğin gelişimine katkıda bulunmayı amaçladığı belirtilirken, çalışma 8 Mart Kadınlar gününde açıklandı.

Anne sütünün, bebeklerin bağışıklık sistemi ve nörolojik gelişimi için en önemli besin kaynağı olduğunu vurgulayan araştırmacılar, geliştirdikleri formülün ilaç kullanamayan emziren anneler için doğal ve güvenli bir alternatif sunduğunu belirtti. Karya Farma HBX Ar-Ge ekibinden Kimyager Aslı Aktaş, yürütülen bilimsel çalışmaların sonuçlarını şu sözlerle açıkladı:

"Emzirme süreci, annenin ve bebeğin sağlığı için kritik bir dönemdir. Ancak bu süreçte ilaç kullanamayan anneler, bağışıklıklarını doğal yollarla güçlendirmek zorunda kalır. HBX-2371, anne sütündeki esansiyel yağ asitlerini dengelerken, içerdiği yüksek Omega-3 (%29,54), Omega-6 (%28,17) ve Omega-9 (%26,55) oranlarıyla bebeğin beyin ve sinir sistemi gelişimini destekleyebilir. Ayrıca, kalsiyum, magnezyum, demir ve çinko gibi minerallerle anne ve bebeğin bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar."

Anne sütünü zenginleştiren bu formül, içeriğindeki doğal antioksidanlarla annenin hastalıklara karşı direncini artırırken, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendiren bileşenler sunduğu belirtildi. Klinik öncesi testlerden olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Aktaş, ilerleyen süreçte daha geniş kapsamlı bilimsel araştırmalarla HBX-2371’in uzun vadeli etkilerini incelemeyi planladıklarını ifade etti.

Kadın sağlığına yönelik bilimsel inovasyonların önemine dikkat çeken Karya Farma HBX ekibi, bu özel çalışmayı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen tüm emziren annelere armağan ettiklerini duyurdu.