Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) Aşçılık Programı tarafından düzenlenen ‘Kafkas Mutfağı’ atölyesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Ocak Mutfak’da gerçekleştirildi.

Şelale Mutfağın sahibi Zeynep Özbek’in konuşmacı olduğu atölyeye Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Osman Güldemir, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi.

“Çok değerli bir atölye olacak”

Düzenlenen atölyelerin çok kıymetli olduğunu söyleyen Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Osman Güldemir konuşmasında şunları söyledi:

“Zeynep Hanım’ın sahibi olduğu Şelale Mutfak, Bursa’nın İnegöl ilçesinde Tüfekçikonak köyünde butik bir lokanta. Tüfekçikonak köyünde neredeyse tamamen göçmen nüfus yaşıyor. Zeynep hanım da göçmen olduğu için kendi kültüründen göçmen yemeklerini misafirlerine sunuyor. Zeynep Hanım bugün bizlere de bu yemeklerden birkaçını yapacak.”

“İşimi çok büyük keyifle yapıyorum”

Yemek yapmanın kendisine çok iyi geldiğini ifade eden Şelale Mutfak sahibi Zeynep Özbek, “Lokantamızda herkesin talep ettiği yiyecekler dışında Kafkas mutfağından da lezzetler sunuyoruz. İşimi çok büyük keyifle yapıyorum. 13 yaşından beri mutfaktayım. Yemek yapmak insana çok iyi gelen bir aktivite. Bugün mısır ekmeği, haçapuri, sinori, çerkes tavuğu, cevizli börek ve mısır unlu muhallebi yapacağız” dedi.

‘Kafkas Mutfağı’ atölyesi, yapılan yemeklerin tadımları ve Zeynep Özbek’e teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.