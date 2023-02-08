EMSAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, içlerinde yorgan, battaniye, eldiven, bere, çorap ve bunun gibi birçok temel ihtiyaç malzemesini Malatya’daki depremzede meslektaşlarına gönderdiklerini söyledi.

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, Samsun Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile Malatya Emniyet Müdürlüğü personellerine birçok temel ihtiyaç malzemesi ulaştırdı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge başkanlığı tarafından Malatya’daki depremzede polislere yardım malzemesi gönderildi.

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